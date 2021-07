Eesti juurtega näitlejanna Mena Suvari: venna sõber vägistas mind, kui olin 13aastane 

Naine paljastab, et seksuaalne ärakasutamine algas 6. klassis, kui tema vanema venna sõber teda vägistas. Mena perekond kolis Charlestoni ja tüdruk püüdis kõigest väest sisse sulanduda. Noormees, keda naine nimetab raamatus KJ-ks hakkas tema tähelepanu püüdma ja avaldas Menale survet, et too noormehega seksiks.