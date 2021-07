Ženja Fokin pildistab tänavatel stiilseid inimesi: see on justkui moešõu, kus vanus või kaalunumber pole olulised 

„Lisaks märkamisele ja komplimentide ütlemisele on kõrvust tõstetud tunne ka endal, et sai hästi öelda ja muidugi inimeste kohene reaktsioon – rõõmusädemed silmis ja siiras tänutunne,“ ütleb Fokin, kelle sõnul on liiga kerge kellelegi halvasti öelda. „Selleks [halvasti ütlemiseks] pole isegi pingutada vaja – see tuleb loomulikult. Hästi ütlemiseks peab veidi lausa hoogu võtma.“