Lavastaja Margus Kasterpalu: „Tegime esietenduse ära ja järgmisel hommikul Sass lihtsalt ei ärganud enam.“ 

„Tegime „Kadunud kodu“ esietenduse ära ja järgmisel hommikul Sass lihtsalt ei ärganud enam,“ ohkab Saueaugu Teatritalu peremees ja lavastaja Margus Kasterpalu. „Kiirabi käis siin, arstid tuvastasid, et Sass on lahkunud. Vast on tal seal kuskil mujal parem.“ Kasterpalu ei salgagi, et talle on see hommik andnud elu hullima kogemuse. Lahkus mitte üksnes erakordne näitleja, vaid ka erakordne inimene. Ootamatult. Veel esietendusel olnud 74aastane Eelmaa hiilgevormis. Nagu alati.