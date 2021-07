Hõissa, pulmad! Erich Krieger abiellub 15 aastat noorema naisega: müün oma metsa maha ja teen pulmad!  

„Oma sisemisele minale on “jah„ antud, et Mariaga abiellun,“ muheleb Erich naisevõtuplaanil peatudes. „Millal, on iseküsimus – selle kuu jooksul seda ei juhtu, aga lähiajal küll. (Naerab.) Kuskilt kaevan ka selle rahapaja välja, et pulmad ära teha,“ sõnab laulja, et tal on selleks metsa, mida müüa.