Paavo Järvi: „Orkester kõlab normaalsele inimesele absurdselt, aga see on inimkonna geniaalsemaid väljamõeldisi.“

Paavo Järvi Foto: Robin Roots

„Mind on kasvatatud missioonitundega, et pead Eestile alati midagi head tegema,“ sõnab Paavo Järvi (58), klassikalise muusika maailma superstaar. Kuigi väga suure osa oma elust on ta veetnud maailmas ringi rännates ning parimaid orkestreid dirigeerides, kuulub tema süda Eestile. Maestro tuleb iga suvi Maarjamaale, et viia läbi enda kureeritud Pärnu muusikafestivali, mis on saavutanud üleilmse tuntuse. Paavo Järviga rääkides on selge – kus iganes ta ka ei dirigeeriks, soovib ta viia Eesti ja Eesti heliloojate loomingu igasse maailma nurka.