Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus: sünnituspuhkuse alguses tuli telefonikõnesid ja e-kirju üsna katkematult 

"Oleme piirangutest vabanemise järel käinud päris palju Eestimaal ringi, hoidunud südapäeva päikesest, aga saanud osa suveetendustest, kontsertidest ja toidukultuurist,“ loetleb minister.

Ometi võttis töörutiinilt puhkuse lainele üleminek tal omajagu aega: „Sünnituspuhkuse algus oli tõesti selline, et telefonikõnesid ja e-kirju oli üsna katkematult. Kiireid asju aitan lahendada ikka, aga praeguseks olen küll eelkõige läheneva elusündmuse lainel. Asendamine on korraldatud nii nagu see tavapuhkuste ajalgi käib. Ma ise olin vahetult enne dekreeti mõnda aega näiteks korraga nii rahandusministri-, ettevõtlusministri-, riigihaldusministri ülesannetes.“

„Lapsest ja kasvavast perest oleme unistanud pikalt ja praegu täidab meil omavahel oldud aega lihtsalt väga ilus ootusärevus,“ on Keit Pentus-Rosimannus varem Kroonikale jutustanud.

Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus on koos juba 22 aastat. Nad abiellusid 2012. aastal. Rainil on ka varasemast abielust kaks täiskasvanud poega.

„Tagantjärele oleme avastanud, et töötasime mõlemad paar aastat ühel ajal EMORis. Mina olin siis küll alles päris plika, värskelt keskkooli lõpetanud, nii et oligi vast hea, et siis teineteisele märkamata jäime. Aga kui 1998. aastal lõpuks kokku saime, algas kõik kiiresti ja väga maruliselt,“ meenutas Keit Kroonikale, et tegelikult tahtis saatus neid veel varem kokku viia kui 22 aastat tagasi.