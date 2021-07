Martin Veinmann: Aleksander Eelmaa soojus kandus ka tema rollidesse 

„See on nii värske, et ei oska minevikus öeldagi. Alles lõpetasime „Eesti matuse“ turnee Vargamäel. Praegu tuleb jutt pigem on-seisundis, mitte oli,“ räägib Veinmann, et viimane mälestus Eelmaast on tal Andrus Kivirähki näidendist.