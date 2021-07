HÜVA NÕU | Kristo Tuurmann: ausus on enesearengu kiirtee, kuid kõik ei ole ilus roosamanna, mida kõigiga jagama minna 

„Üks põhiline ja samas nii elementaarne kvaliteet, mida kõikides suhetes peaksime praktiseerima, on ausus,“ räägib tervislikku toitumist, enesearengut ja ausust propageeriv Kristo Tuurmann. „Ma usun, et muidu väga kaugele enesearengu teel astuda ei saa. Ausus eelkõige iseenda osas, aga alati hea koht aususe praktiseerimiseks on ka paarisuhe. Ma olen iseenda pealt näinud, et kõik need korrad kui ma olen arvanud, et nüüd on küll aususega suhtes hästi, siis tegelikult annab veel kaugemale minna ja veel ausam olla,“ räägib ta ja lisab, et kuigi iga kord ei pruugi see olla lihtne valik ja tahaksime võtta vastutust teise eest, et mitte näiteks teise tundeid riivata, siis absoluutselt iga kord on see Kristo enda elus viinud suhet sügavamaks.

Ta toob paralleeli lennundusest - kui tavapärane suhe on justkui lennukiga liinilennu lendamine, siis ausus on see raketikütus, millega annab juba kosmost väisata.