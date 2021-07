Andrus Kivirähk Aleksander Eelmaast: kõik teadsid, et tegemist on suure meistriga 

„Sassis oli olemas see hädavajalik ning võltsimatu teine plaan - ta oli ise sama auväärne kui tema roll. Kõik pidasid temast lugu. Kõik teadsid, et tegemist on suure meistriga. Aga kui mõne suurmeistri juuresolekul kiputakse krampi tõmbuma ja valitakse hoolega sõnu, siis Sassiga oli lahe ja lõbus. Ta ei muutunud maestroks, ta oli sõber,“ meenutab Kivirähk.