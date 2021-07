MÄLESTUSGALERII | Suri näitleja Aleksander Eelmaa 

„Ma ei tea, millest oli see tingitud, aga ma tahtsin mere peale saada. Selle taga võis olla avaruseihalus, sest olen Viljandis sündinud ja kasvanud. Kuigi ka Võrtsjärve ääres elanud. Aga avaruse, reisimise ja maailmanägemise tunnet meri tekitab ja nii ma tahtsingi saada meremeheks. Või vähemalt kaluriks. Eks selle taga ennekõike rännukihk oli. Rändasin ma lapsepõlves päris palju. Kusjuures üksi. Näiteks käisin ma üksinda isegi Kaukaasias ära. Siis polnud see piirkond nii ohtlik. Hakkasime küll koos sõbraga Tallinnast kahekesi minema, aga Leningradis ütles too poiss, et tahaks ikka koju tagasi. Nii läksin ma üksi. Kuigi olin siis veel küllalt noor. Kuskil neliteist. Nii ma selle reisiga valmistasin isale parajalt südamevalu ja muret. Samas oli isal seina peal Liidu maakaart, millel punaste lipikutega olid tähistatud paigad, kust ma olin koju postkaarte läkitanud,“ jutustas ta.