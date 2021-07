Emil Oja: „Tõnu Aare oli suure hingega muusik.“ 

„Osad võib-olla lihtsalt mängivad pilli, on pillimehed, aga Tõnu Aare oli ikka hingelt pillimees, suure hingega muusik. Muusika oligi tema elu ja elutöö. Tõnu Aare surematud hitid, mis on rahva mällu sööbinud – alates „Sügistuultest“ –, on lood, mille kohta öeldakse, et kui inimene lahkub, siis muusika ju jääb. Tänu nendele lugudele jääb ta ka rahva südamesse elama,“ tõdeb muusik ja produtsent Emil Oja.