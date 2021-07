Mari Lill lahkub Eesti Draamateatrist 

Mari Lille näitlejakarjäär on kestnud 53 aastat, neist 44 on ta olnud Eesti Draamateatri nimekirjas. „Eks ole tehtud ka, see oli mu enda soov,“ kinnitab ta Naistelehe intervjuus. „Jään mängima järelejäänud „Nukumaja“ ja „Igatsuse rapsoodia“ etendustes, aga olen 75, talvel juba 76. Leian, et ei pea ju draamateatrist jalad ees lahkuma. Ja see ei ole mulle äkki pähe hüpanud mõte, kaalusin seda tükk aega ja arvan, et on paras aeg. Lisaks näitas koroonaaeg, et ka kodus olla on päris mõnus.“