Ivo Linna lahkunud Tõnu Aarele: „Küll me kohtume…“ 

„Minule helistas täna [eile, kolmapäeval] sõber Erki Berends ja ütles, et Tõnu Aare on lahkunud meie hulgast,“ räägib Ivo, et tema viimane kokkupuude Tõnuga oli kevadel. „Kohtusime Kanal2s, kus arutasime Apelsini poistega augustis toimuma pidanud Mati Nuude mälestuskontserti. See oli oligi viimane kord, kui ma Tõnu nägin. Oleksime hakanud võib-olla augusti alguses proove tegema.“