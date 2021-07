Lauri Pihlapi tütar Sofia-Liis Kose: „Mina olen meie dünastiast esimene, kes pärimuslikku muusikat teeb.“ 

Pärast seda kui Zetod on homme, folgi esimesel õhtul publiku kuumaks kütnud, tuleb lavale Pärlin – värske pärimusbänd, keda juba võrreldakse Curly Stringsiga, ja mitte ainult sellepärast, et nemadki on lokkispäised. Nad on ka noored, ilusad ja andekad. Ei tea, kas vanemad kolleegid peaksid end ohustatuna tundma? Eriti kuna Pärlini viiuldaja ja laulja Sofia-Liis Kose kuulub Pihlapite muusikutedünastiasse.

„Ma ei arva, et kui üks juurde tuleb, peab teine taanduma,“ naerab ta, lisades, et pärimusmuusikaskeenel on ühe bändi jaoks veel ruumi küllalt.