NUNNUMEETER PÕHJA! Kristjan Kasearu sai uue pereliikme 

Koerakutsika nimeks on Kristjan Kasearu sõnul Vince-Don. Uus pereliige on vaid kolmekuune ja tegemist on saksa lambakoeraga.

Kasearu on ka varem sotsiaalmeedias jaganud pilte koeraga ning tähelepanu pööranud varjupaikades viibivatele loomadele. Samuti tunnistab ta, et just saksa lambakoerad meeldivad talle enim. „Mulle on alati meeldinud koerad ja olen ka nendega koos kasvanud. Pole saladus, et minu lemmik tõug on saksa lambakoer. Nende intelligentsus, teravus ja kiirus on mind alati lummanud,“ kirjutas Kasearu pealkirjas.