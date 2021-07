HIIREKUNINGAST POEDIREKTOR! Sanitaartehnika poes töötav kass Pusil on eluga rahul – fännid toovad raha ja kingitusi 

Pusil on sanitaartehnika kaupluses päevi õhtusse veetnud juba ligikaudu seitse aastat. Enamasti teeb ta endale kontori kraanikaussi, sest seal on mugav pikutades tööd murda. „Ta elab naabermajas ja omanik on teadlik, et ta käib siin tööl. Meie juures on ta direktor või marketing manager (turundusjuht – inglise. k),“ räägib poeomanik Ingrid muiates.