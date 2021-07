MUUDKUI LAIENEB! Maikeni laulukool avab uksed veel ühes linnas: õpetajate ridadesse on oodata tuttavaid nägusid 

Septembris avab seni Tallinnas ja Tartus tegutsenud WAF uksed ka suvepealinnas. „Varasematel aastatel on Pänust Tallinnasse WAFi käinud päris muljetavaldav arv lauljaid. Tundub, et huvi ja vajadus sellise kooli järgi on suur,” räägib Maiken, miks avatakse uus kool just Pärnusse.