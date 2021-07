SKOOR! Kas lahutatud Adele semmib eduka spordiagendiga? 

„LeBron Jamesi agent Rich Paul tõi oma tüdrusõbra mängu vaatama. Muideks, tema tüdruksõber on Adele,“ teatas USA spordiajakirjanik Brian Windhorst oma taskuhäälingus.

Pauli sõber Maverick Carter rääkis New Yorkerile, et Rich on hea inimene, kes ei kohku ühegi saatuselöögi ees ega anna kunagi alla. „Ta ei tagane, kui asjad raskeks lähevad, sest tema lapsepõlv õpetas talle nii mõndagi. Richi isa suri, kui poiss oli veel väga väike ja tema ema oli narkosõltlane.“

Paul ise sõnas samas artiklis, et ta on küll viimasel ajal kuulsa Briti popstaariga aega veetnud, kuid ei tunnistanud, et nende vahel on puhkenud armuleek. „Ma ei semmi kellegagi, olen vallaline. Pange see kirja,“ sõnas ta New Yorkerile.

Eksperdid arvavad aga, et kõrgelt privaatsust hindav Adele poleks koos Rich Pauliga tuhandete silmapaaride ette astunud, kui nende vahel midagi ei oleks, sest staar vihkab kuulujutte.