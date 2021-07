Megan Fox: pidin karjääri alguses konservatiivsemalt riietuma, et mind tõsiselt võetaks 

Naine andis intervjuu Youtube'i kanalile Who What Wear, ning vaatas vanu punasel vaibal tehtud fotosid endast, kommenteerides, kas ta ka tänapäeval samu riideid kannaks. Näiteks paljastab ta, et umbes 2000. aastal ühel moesõul tehtud pildil ei huvitanud teda üldse, kus ta on, sest toona ta lihtsalt ei hoolinud millestki. „Olin kuulus ja selle üle üldse mitte õnnelik,“ ütleb ta.

Veel räägib näitlejatar, et stilistid püüavad naisi üldiselt riietada pigem konservatiivselt. Samas kiidab ta oma praegust stilisti Maeve Reillyt, kel on varasematest stilistidest hoopis teistsugune lähenemine. „Ta ei püüa mind peita. Varasemalt püüdsid inimesed mind peita ja vähem seksikana näidata, et mind tõsisemalt võetaks. Mind ei huvita see absoluutselt.“