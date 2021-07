Endla Vaher jäi Kreeka tuntud peosaarel napilt piirangute küüsi: kehtestati öine liikumispiirang ning peokohad suleti 

„Ilm on ilus, rannad on avatud. Maskikandmine on siseruumides küll kohustuslik, aga seda jälgitakse vähestes kohtades,“ räägib Kreekas Mykonose saarel puhkav Endla Vaher, lisades seejuures, et need, kes tahavad pidutseda, peavad leppima asjaoluga, et alates laupäevast kella ühest öösel pannakse kohad kinni ning muusikat enam ei mängita.