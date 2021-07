Eda-Ines Etti kibeleb seltskonda: tahaks vahelduseks rääkida ka muust, kui ainult lapsest 

Ines lisas, et on koos perega kuuma suve täiel rinnal nautinud, näiteks käinud oma lemmikpaigas Porkunis. Nüüd igatseb ta aga taas publiku ette. Juba sel neljapäeval saabki teda esinemas näha Kakumäel. „Ma väga-väga ootan! Oleme jälle täiskoosseisuga laval ja seda esmakordselt pärast pikka pausi. Mul on metsikult hea meel, et saame oma publikuga jälle kohtuda,“ rääkis Ines õhinal.

Inese sõnul pole tal beebi kõrvalt loominguga tegelemiseks aega praktiliselt olnudki. „Siis, kui see tunnike on, ma tukun, koristan või teen väga asiseid asju. Loodan aga, et see aeg on veel ees.“