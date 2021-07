Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia sai helilooja Ülo Krigul 

Eesti Heliloojate Liidu sõnul väärtustab preemia autoristiili selget arengukaart, muusikalise mõtlemise mastaapsust ja kunstilist sügavust ühe helilooja loomingus. Preemia žüriisse kuulusid helilooja Märt-Matis Lill, muusikateadlane Kerri Kotta ning pianist Kadri-Ann Sumera, kelle hinnangul iseloomustab Ülo Kriguli teoseid julge ja jõuline kõlakäsitlus. Muusikalised kujundid on reljeefsed ja nende ajas lahtirullumine põhineb sageli selgel lineaarsel arenguloogikal.

„Kriguli muusikas on mingit tumedust, mis aga paradoksaalselt säilitab nõtkuse ja ei muutu seetõttu raskepäraseks. Ühtlasi on selles viiteid erinevatele muusikalistele mõtlemisviisidele, kuid see ei lõhu muusika kõlalist ja stiililist homogeensust,“ iseloomustab žüriiliige Kerri Kotta tänavust žürii valikut. „Erinevaid mõtteviise sünteesivana ja sümfoonilise lähenemisviisi poolest võib Krigulit tänases eesti muusikas pidada Sumera muusikale sarnase esteetika üheks omanäolisemaks väljendajaks.“