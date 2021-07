Supermodell Karmen Pedaru särab maailmakuulsa moeajakirja kaanel 

„Olen olnud laval ka 41kraadise palavikuga. Lava taga on nii halb, et vaagud hinge, aga eesriide tagant välja astudes võtad end kokku ega tunne midagi. Adrenaliinilaks on nii tugev sees, et ei tunne mingit valu ega haigeolekut. Pärast vajud lava taga taas lössi,“ rääkis Pedaru möödunud aastal Kroonikale, kui raske modellitöö ikkagi päriselt on.