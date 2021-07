HÜVA NÕU | Tahaks saada ettevõtjaks, aga ei julge? Meenuta, mida on sulle räägitud edu ja raha kohta.  

Meelsuse treener Karmo Kivi sõnab, et paljud tahavad saada ettevõtjateks, ent see on paljude arvates liiga riskantne, samas aga ka kõige tulutoovam tegevus. „Kardetakse astuda esimest sammu, et äkki ei oska, pole piisavalt teadmisi ja on suur hirm ebaõnnestumise ees,“ nendib ta. Ta soovitab vaadata end kõrvalt, et kas tegevused, mida teed, muudavad sind õnnelikuks? Kui tegevused, mida teed, ei toeta sinu arengut ega too ka piisavalt sissetulekut, siis on ilmselgelt vaja teha edasiliikumiseks otsus - vaja on muutust.