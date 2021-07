„Harry Potteri“ tõlkija Krista Kaer: „Reibaste vanainimeste mõrvauurimised on praegu väga moes.“ 

VANAEMA ÕUNAPUUPUU OTSAS: Tõlkija Krista Kaer naudib oma Läänemaa suvekodus nii puhkamist kui töötamist. „Siin on praegu isegi palju parem töötada. Õhku on rohkem. Lähed korraks uksest välja ja juba silm puhkab.“

„Olen elukutseline ja asjaarmastajast lugeja,“ on öelnud enda kohta teisipäeval, 20. juulil 70. sünnipäeva tähistav Krista Kaer, kes on kahtlemata briti kirjanduse üks olulisemaid ja produktiivsemaid eesti keelde vahendajaid. Tapa lähedal Põimal üles kasvanud ja nelja-aastaselt lugema õppinud Krista Kaera kontol on üle saja tõlkeraamatu. Üliõpilasmalevas kraanajuhi ja kolmanda kategooria müürsepa paberid saanud Krista on viimased 26 aastat olnud kirjastuse Varrak peatoimetaja. Harry Potteri maaletoojana tuntust kogunud Krista peab tõlkekirjandust pisikese rahva jaoks suureks luksuseks, mida on aga hädasti vaja, et meie maailmapilt avaram oleks.