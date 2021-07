Osale ja võida piletid WE LOVE THE 90's festivalile!

Õhtuleht loosib välja tasuta kolme päeva passid WE LOVE THE 90's festivalile, mis toimub see aasta täiesti uues kuues ja kus astuvad üles tuntud artistid nagu CASCADA, SASH!, GROOVE COVERAGE, JULIA VOLKOVA, SCOOTER ja paljud teised!