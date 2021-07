ÜHE AJASTU LÕPP: seriaal „Padjaklubi" saab läbi! 

Sarja lõppemisest hakati sahistama juba selle aasta jaanuaris, kui Grete Kuld raadios Retro FM teatas, et „Padjaklubi“ uue hooajaga ei naase.

Seriaal läks esimest korda eetrisse 2014. aastal, ning see räägib neljast väga erineva iseloomuga noorest naisest, kes on maailmavaatelt täielikud vastandid. Elu keerdkäikude tõttu peavad nad elama aga ühe katuse all.