LÄHEB KALLIKS MAKSMA! Netflix oli sunnitud oma aegade vaadatuima sarja „Bridgerton“ filmimise taas koroona tõttu peatama 

Alles oli neil platsil koroonapositiivne, võtted peatati ja pärast pausi alustati taas. Läks vaid üks päev, kui filmimine tuli järjekordse positiivse proovi pärast peatada. Suur osa tiimist on nüüd isolatsioonis.

„Vaatajad nõuavad teist hooaega ja filmimise peatamine on paras peavalu. Edasilükkamine võib neile väga ekstreemselt kalliks maksma minna,“ ütleb allikas. „Nii suure produktsiooni filmimine on väga kallis, eriti kui võtteplatsid tühjalt seisavad ja näitlejad tööd ei saa teha.“

Testimisreeglid on võtteplatsil karmid ja allikas ütleb, et loodetavasti avastati haige inimene piisavalt vara ja keegi teine ei ole nakatunud.

Võtted on praegu teadmata ajaks peatatud. „Bridgerton“ on tuntud glamuursete ballisaali- ja massistseenide ning väga intiimsete stseenide poolest. Mõlemad on koroonaviirusele suurepärased levikuvõimalused.