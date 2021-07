Elina Netšajeva räägib seiklustest laval: ükskord lendas laulmise ajal kärbes otse kurku. Mul olid pisarad silmas 

Elina Netšajeva räägib, et naudib väga praegust kuuma suve ja kõrgeid temperatuure. „Palavus on mõnus. Tore, kui ei pea endale sada kihti riideid selga panema. Mulle meeldib kanda ägedaid suvekleidikesi. Ka sandaalid on jalas mugavad, vahelduseks kummikutele. Minu jaoks on soe suvi suur rõõm ja õnn,“ jutustab ta ja lisab, et tema jaoks pole palavusega töö tegemine samuti probleem. „See pole küll võib-olla kõige lihtsam ettevõtmine, kuid häälepaeltele selline soojus sobib ja kõrged noodid tulevad hästi välja.“

Netšajeva sõnul on sel suvel palju vabas õhus esinemisi ja õues esinedes juhtub nii mõndagi. „Just hiljuti oli ehitatud kaunis lava Paisjärve äärde, mis asus otse keset kaunist põldu. Kõik oli kena, kuid mu parfüümiks oli putukatõrje ja nendega oli omajagu tegemist. Kõige hullem on siis, kui putukad laulmise ajal suhu lendavad. Näiteks „La Forzas" on pikk noot ja hoiad pikalt suud lahti, muidugi just sellel hetkel tahavad need tegelased suhu ronida. Nii vehingi tavaliselt kätega ja publik saab korralikult naerda."