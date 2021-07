GALERII JA VIDEO | Merlyn Uusküla pidas tüdrukuteõhtut: olen südamepõhjani liigutatud ja täidetud naiseliku väega  

Merlyn Uusküla ja tema kallim Marko kihlusid märtsikuus ja planeerivad hoogsalt pulmapidu. Enne pulma pidas tulevane pruut meeldejääva tüdrukuteõhtu Pärnus. „Kava oli väga hästi kokku pandud. Olen südamepõhjani liigutatud kõigest, mis tüdrukud tegid,“ sõnab Merlyn, et paremat päeva ei oleks osanud tahtagi. „Kõik oli erakordselt armas, hästi korraldatud ja nii detailne. Ma pole igapäeva elus liigselt emotsionaalne, et iga asja peale nutaks, aga sel päeval tuli pisar ikka päris mitmel korral silma. Kõik oli nii õige ja siis tulevad ka emotsioonid tugevalt esile. Tundsin, et mul on tõelised sõbrannad ümber ja see on hea tunne!“