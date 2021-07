Ivo Linna: minus ei ole superstaari  

Ivo Linna jutustab, et just tihe esinemisgraafik, mis ansambel Aplesinil oli, sundis ta lahkuma. „Sain aru, et mulle see lõputu virvarr ühest lennujaamast teise, ühest spordihallist ja külmast hotellist teise, see ei ole minu elu. Sain aru, et minu publik on Eesti publik. Tahan esineda Eesti publikule, omadele inimestele,“ tunnistab Ivo, miks ta sellest kõigest ära väsis.

Ivo viimane esinemine koos Apelsiniga toimus 1980. aasta olümpiamängudel. „Minus ei ole superstaari. Minus ei ole seda ambitsiooni kunagi olnud, et lähen hakkan laulma ja orkester on kuskil lava sügavuses. Ei, mul ei ole seda tunnet ja tahtmist olnud mitte kunagi. Sain aru, et see ratas on minu jaoks ära pöörelnud ja kui sinna tiirlema jään, siis olengi nagu orav rattas – täiesti mõttetu,” räägib ta, et selleks hetkeks polnud tal enam vaimu ega tahtmist edasi sama koosseisuga minna.