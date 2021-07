Endine ihukaitsja: Britney'le anti iga nädal hunnik kangeid ravimeid 

Britney Spearsi ja tema raske elu kohta pudeneb viimasel ajal aina enam detaile, mis saanud hoo sisse sellest, et naine nõuab, et ta saaks end lõpuks ometi oma isa asemel ise esindada. Juba varem on selgunud vastikuid detaile, kuidas naisel pole oma elu ega varanduse käsutamisel mingit sõnaõigust, kuid naise endine ihukaitsja Fernando Flores paljastab nüüd Mirrori vahendusel, et igal nädalal söödeti lauljatarile sisse ka korralik kokteil erinevaid ravimeid.