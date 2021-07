TÄHETARKUS 19. – 25. JUULI | Elizabeth Samose saarelt: saame palju energiat ja rõõmsameelsust, aga me ei julge kõike välja öelda 

19.–25.07

Üldine astroloogiline pilt on hetkel positiivne ja paljulubav. Päike liigub reedel Lõvisse, mis toob meile energiat ja rõõmsameelsust.

Merkuur on jätkuvalt Vähis, seega oleme veidi tundlikud ja emotsionaalsed ega julge kõike välja öelda. Samas on Marss Lõvis, mis näitab, et ette võib tulla ka järske väljaütlemisi või sõnaplahvatusi.

Veenus liigub reedel Lõvist Neitsisse, mis teeb meie suhted praktilisemaks ja läbimõeldumaks.

22.07 Päike siseneb Lõvi tähemärki

Päike on planeet, mis valitseb Lõvi tähtkuju, seega tunneb ta end selles märgis hästi. Lõvi on rõõmsameelne, mänguline ja tulise energiaga märk. Järgmine kuu on hea periood, et elu nautida, pidutseda ja puhata.

Inimesed on tavalisest heldemad, aga samas võivad olla ka veidi liiga enesekesksed. Rahaasjadega on sellel perioodil hästi, aga ikkagi tuleks olla ettevaatlik, et ei kulutaks liiga palju.