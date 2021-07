Jennifer Lopez unistab Ben Affleckiga abiellumisest 

Jennifer ja Ben hakkasid taas koos liikuma pärast seda, kui purunes Jenniferi kihlus Alex Rodriguezega. Nad olid paar aastatel 2002-2004 ja hiljuti on sahistatud ka sel teemal, et Bennifer, nagu neid kutsutakse, plaanib kokku kolimist - neid on nähtud maju vaatamas. Nüüd on õhus aga lausa abiellumiskõlakad.

„Jennifer tahab taas olla abielunaine. Ta jõudis Alexiga sellele päris lähedale, kuid kaotas usu nende suhtesse, sest käisid kõlakad, et mees pettis naist. Ben ja Jen olid rohkem kui kaks kümnendit tagasi ka kihlatud.

Allika sõnul on Jennifer mehele ka selgeks teinud, et kui nad abielluma peaks, on tal juba ette valmistatud kaljukindel abieluvaraleping, et kaitsta oma 245 miljonit dollarit väärt varandust.

Väidetavalt usub Jennifer südamest, et nad on Beniga kokku loodud ja saatus tõi nad taas teineteisele lähedale.