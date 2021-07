PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 24. juuli 

Tänane täiskuu on laetud tugeva energiaga. Seis on omajagu plahvatusohtlik, võid teha järsu otsuse ning loobuda millestki, mis senini väga oluline näis.

Uni võib olla rahutu, pole välistatud, et saad unenägude kaudu sõnumeid esivanemailt. Tuleb endale tunnistada, et me pole maailmas üksi, oleme oma suguvõsa tihedalt seotud.