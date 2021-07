Britney Spears ütleb, et ei esine senikaua, kuni isa tema karjääri kontrollib  

Lauljatar Britney Spears kirjutas sotsiaalmeedias, et lõpetab esinemise, sest isa kontrollib tema karjääri ja 13 aastat kestnud isa eestkoste all olemine on tema unistused tapnud.

Britney peab isa liigset kontrolli kuritahtlikuks ja on pöördunud ka kohtu poole, et saada õigus karjääri üle ise otsustada. „Mul on ainult lootus ja lootus on ainus asi selles maailmas, mida on väga raske tappa,“ kirjutas ta laupäeval.