GALERII | ÕL CANNES'IS | Auhinnad jagatud! Teist korda ajaloos pälvis Kuldse palmioksa naisrežissöör 

Cannes'i on juba aastaid kritiseeritud naisrežissööride vähesuse pärast võistlusprogrammis. Kogu festivali programmis oli sel aastal umbes 40 naise filmid, kuid 24 võistlusfilmist oli vaid neli naiste tehtud. Kolm naisrežissööri oli pärit Prantsusmaalt: Mia Hansen-Løve, Catherine Corsini ja Julia Ducournau. Neljandaks oli ungarlanna Ildikó Enyedi.

Parima režissööri priisi võttis Leos Carax („Annette“), parima stsenaariumi eest pälvis auhinna Hamaguchi Ryusuke ja Takamasa Oe „Drive My Car“, parimaks naisnäitlejaks kuulutati Renate Reinsve "(„The Worst Person In The World“) ja meesnäitlejaks Caleb Landry Jones („Nitram“).