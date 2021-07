VAU-VAU-VAU! Eesti filmitegijate osalusel valminud „Kupee nr 6“ pärjati Cannes'is grand prix'ga! Produtsent: juhtus midagi enneolematut!

„Oleme piiritult õnnelikud, sest täna juhtus meie elus midagi täiesti enneolematut – me võitsime ühe kõige olulisema auhinna maailma autorikino tippfestivalil,“ rõõmustab filmi Eesti-poolne produtsent Riina Sildos. „See on meeletu võit Eesti kinole ja Eesti filmitegijatele, me oleme maailma tipus!“ Lisaks sai film oikumeenilise žürii eritunnustuse kui võistlusfilm, mis „kõneleb tundlikult kahe haavatava inimese kohtumisest. Nad on nii erinevad, et ei valiks teineteist isegi naabriks, ent saavad ometi koos üksindusest üle.“