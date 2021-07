GALERII | ÕL CANNES'IS | Lõpusirge paistab: tutvustati festivalikava viimaseid filme. Kes läheb koju peaauhinnaga? 

„Les_Intranquilles“ ehk „The Restless“ on Belgia draamafilm, mille režissöör on Joachim Lafosse, peaosades mängivad Leïla Bekhti ja Damien Bonnard. See keerleb Damieni ja Leïla, armunud paari, ümber, kui nad võitlevad tema bipolaarse häirega. Ühtlasti võistleb film peaauhinna ehk Kuldse Palmioksa nimel.

Austraalia draamapõneviku „Nitram“ režissöör on Justin Kurzel Shaun Granti. Filmi keskmes on 1996. aasta Port Arthuri veresaun. Filmis mängivad Caleb Landry Jones, Judy Davis, Essie Davis, Anthony LaPaglia ja Ben O'Toole.

„Oss 117: alerte rouge en afrique noire“ on prantsuse komöödiafilm, mille režissöör on Nicolas Bedos Jean-François. See on kolmas sissekanne salaagendi OSS 117 paroodilistest spiooniseiklustest