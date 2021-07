GALERII | ÕL CANNES'IS | Punasele vaibale kogunes staaride armee: sel korral olid kleidid eriti üle võlli?! 

„The Restless“ on Belgia draamafilm, mille režissöör on Joachim Lafosse, peaosades mängivad Leïla Bekhti ja Damien Bonnard. See keerleb Damieni ja Leïla, armunud paari, ümber, kui nad võitlevad tema bipolaarse häirega. Ühtlasti võistleb film peaauhinna ehk Kuldse Palmioksa nimel.