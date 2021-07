GALERII JA REPORTAAŽ | Romantiline I Land Sound: peeniseparaad segasaunas, näkkupurskav elevant ja muusika, mida mõistetakse sõnadetagi 

Kui nii mõnegi möllurikka noortefestivali sissepääs on teise päeva õhtuks ääristatud tülpinud nägudega piletimüüjatega ning karmide, kuid väsinud turvameestega, keda on eelmisel päeval rohkem p***e saadetud kui terve elu jooksul kokku, siis I Land Soundil midagi sellist ei näe. Piletimeeskonna laual on silt „tasuta kallistused“ ning turvamehed on viisakad ja sõbralikud. Ja õhtupoolikul kella 20 ajal on seda ka külastajad.