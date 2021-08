ÕL ARHIIV | Helgi Sallo: „Olen omal ajal lahkumisavaldusi kirjutanud terve posu. Tuled öösel teatrist koju, nutad ja kohe kirjutad lahkumisavalduse – ma ei kõlba selle töö peale!“

Eks heitumistel oli ka põhjusi. Eriti nende proovide aegu, kui noor artist rolliga vaevles. „Kogu oma nooruse aja jätsin väga kuraasika inimese mulje, aga see oli tegelikult lihtsalt minu kaitsekilp, sest ma pelgan inimesi,“ tunnistab Helgi. „Ega ma väga kõrvetada ole saanud, kuid on olnud juhuseid, mil olen inimest usaldanud ning tema on seda ära kasutanud. See on nii valus pettumus.“ Pärast selliseid hetki enam naljalt südant vallale löö.