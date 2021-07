GALERII | ÕL CANNES'IS | Kas Kuldse Palmioksaga võib koju minna Maroko draamafilm? 

„Casablanca Beats“ on Maroko draamafilm, mille režissöör on Nabil Ayouch. Film räägib endisest räpparist Anasist, kes töötab kultuurikeskuses. Uue õpetaja innustusel üritavad õpilased vabaneda traditsioonide raskusest, et elada oma kirge ja väljendada end hiphopi kultuuri kaudu. Ühtlasi on see valitud võistlema Kuldse Palmioksa nimel.

Lõuna-Korea katastroofifilmi „Emergency Declaration“ režissöör on Han Jae-rim ja peaosades Song Kang-ho, Jeon Do-yeon, Lee Byung-hun ja Kim nam gil. Film põhineb tõelisel lennukatastroofil, kus lennuk kuulutas välja kõrge valvsuse ja nõudis tingimusteta maandumist

USA filmi „New Worlds: The Cradle Of Civilization “ on filmitud ühel suveööl Kreekas, mille kaudu jäädvustatakse Bill Murray, Jan Vogleri ja Friendi viimane turnee „New Worlds“ esitus.

Prantsusmaa film „France “ on rahvusvahelises koostöös valminud draamafilm, mille režissöör on Bruno Dumont. Selles mängivad Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay, Emanuele Arioli, Juliane Köhler, Gaëtan Amiel, Jewad Zemmar ja Marc Bettinelli. Prantsuse lühi-animatsioon „Hold Me Tigh“ räägib sellest, kuidas kaks siluetti kohtuvad ning alustavad ohtlikku ja plahvatusohtlikku paraadi.