Sven Soiver hakkab rajama oma ratsakooli: mõte on peas küpsenud juba ammu 

Mõte rajada oma ratsakool ja tall on paari peas küpsenud juba ammu. Sven peab end ise hobuste suhtes rohkem asjaarmastajaks, kuid tema abikaasa Jekaterina on lausa 19 aastat tegutsenud nii ratsasportlase, treeneri kui ka ratsastajana. „Jekaterina on töötanud ja treeninud nii Eestis kui Saksamaal. Hetkel on ta neljanda kategooria treener.“ Pere kaheaastane tütar näitab juba samuti üles kirge hobuste vastu.