„Ringvaate“ reporter Heleri All negatiivsetest kommentaaridest: halvad sõnad torkavad ikka südamesse

Televisioonini jõudis Heleri üsna ootamatult ja kuigi ta on töötanud nii raadios kui ka Eesti Päevalehes, siis miski paelub teletöö juures Helerit siiani ja paneb silma särama. „Mulle hästi meeldib see mõte, et kaks asja on justkui ühendatud. Pilt annab ikkagi nii palju juurde ja mulle meeldib sellega mängida. Teles on rohkem võimalusi. Pluss, inimene ei saa öelda, et olen teda valesti tõlgendanud, see on ju sinu nägu, mis räägib,“ ütleb ta.