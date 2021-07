OOTAMATU PÖÖRE: Paljas Porgand nõudis TV3 käest kohtus 10 000 eurot, aga peab hoopis ise peale maksma 

Kohtuvaidlus puudutas TV3 „Laseri“ saadet, kus väideti nagu oleks Merilin Taimre oma lugejatele valetanud viljakusmonitor Daysy tõhususe kohta, mistõttu naised tahtmatult rasestusid. „Kuna see väide ei vastanud tõele, palus Merilin Taimre, et kohus mõistaks AS-lt All Media Eesti tema kasuks välja mittevaralise kahju hüvitise kohtu õiglasel äranägemisel,“ ütleb Palja Porgandi esindaja Robert Sarv.