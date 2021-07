GALERII | KURBUS JA RÕÕM KÄSIKÄES! Fänn Mängupoi$$ Käru postuumse albumi esitluspeol: „Kui ta oleks siin, ütleksin, et pane täiega edasi!“ 

„Sõime karrivõileiba viimati kaks nädalat tagasi, kui filmisime „Kulleri“ muusikavideot,“ räägib Romet, et nad andsid Brandoni loole, mis oli inspireeritud kenast Tinderist leitud neiust, audiovisuaalse elu. „Tahtsime teha sinna lisastseeni, kus õpetame inimesi karrivõileiba tegema: saladus on osta väga hea käsitööleib ja määrida sinna peale nii palju võid, et ujub. Seejärel tuleb panna leib ahju ja kui see on krõbe, tuleb puistata peaale karrimaitseainet. Kõige lõpus ka soolakristalle,“ õpetab ta. Vend Raul lisab: „Brandon ütles alati, et karri teeb kõik paremaks.“