Katrin Siska perre võeti neljajalgne: nimi anti „Rannavalve“ peategelase Mitchi järgi 

Alguses mõeldi pitbullterjeri peale, kuid siis arvati, et täiskasvanud tugev koer jalutaks pigem nende poega kui vastupidi, kirjutab Kroonika. Seega valiti Staffordshire'i bullterjer, kellel on pitbullterjeriga sarnane välimus, kuid kes on mõõtudelt poole väiksem ja iseloomult ideaalne perekoer. Koerapoiss sai nimeks Mitchy sarja „Rannavalve“ peategelase Mitchi järgi, keda mängis staarnäitleja David Hasselhoff.