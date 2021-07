UNISTUS SAI TÕEKS! Sisulooja Merkaperka: aastaid pidin videotele ise peale maksma. Nüüd on see mu põhitöö 

Merily Rõustik (34) ehk Youtube’i maailmas Merkaperka on kogunud rohkem kui 14 000 jälgijat. Igapäevaselt on ta ema kohe kaheseks saavale Rovenile, keda nad elukaaslasega Tartus kasvatavad. „Olen enamuse elust elanud Tartus ja praegusel hetkel on see ka minu lemmikuks kohaks maailmas.”