GALERII | ÕL CANNES'IS | Kaamerate ees särasid filmitegijad viiest erinevast riigist: kes jättis kõige sümpaatsema mulje? 

„Red Rocket“ Ameerika komöödia-draamafilm, mille režissöör on Sean Baker, stsenaristid Bakeri ja Chris Bergochi. Filmis mängib Simon Rex uhutud pornotäht Mikey Sabre'na, kes naaseb oma väikesesse Texase kodulinna, kuigi keegi seal teda tegelikult tagasi ei taha.

Haiti filmi „Freda“ režissöör on Gessica Généus. See on kunstnik Frida Kahlo elulugu, kes vaigistas oma kripeldava vigastuse ja tormilise abielu valu, sukeldudes töösse. FIlm valiti muu hulgas võistlema Un Certain Regard sektsioonis.

Ameerika antoloogiafilm „The Year Of The Everlasting Storm“ režissöörid on Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, David Lowery ja Apichatpong Weerasethakul. Film sisaldab seitset lugu seitsmelt autorilt kogu maailmast ja see kroonika kirjeldab seda enneolematut ajahetke ning on tõeline armastuskiri kino ja selle jutustajatele.

„Les Olympiades“ ehk „Paris, 13th District“ on prantsuse draamafilm, mille on lavastanud ja produtseerinud Jacques Audiard Audiardi, stsenaristid on Céline Sciamma ja Léa Mysiuse stsenaariumist. Film põhineb koomiksilugudel, mille autor on Ameerika koomiksikirjanik Adrian Tomine. Selles mängivad Lucie Zhang, Makita Samba, Jehnny Beth ja Noémie Merlant.

Ungari film „The Story Of My Wife“ on Ildikó Enyedi kirjutatud ja lavastatud rahvusvaheliselt valminud romantiline draama, mis põhineb Milán Füsti 1942. aasta samanimelisel romaanil. Selles mängivad Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini ja Jasmine Trinca.

Film räägib merekaptenist, kes teeb sõbrannaga kohvikus kihlveo, et ta abiellub esimese naisega, kes sisse astub.